Barcelona empresta lateral mexicano Julián Araujo ao Las Palmas

O mexicano Julián Araujo, lateral-direito de 21 anos do Barcelona, vai jogar na próxima temporada por empréstimo no Las Palmas, time da liga espanhola, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (1º).



Sem vaga no time titular, o Barça espera que o zagueiro da seleção do México ganhe experiência em um time recém-promovido à primeira divisão espanhola.



Assim, Araujo jogará sob o comando de Francisco Javier García Pimienta, que se destacou nas categorias de base do Barcelona, até o final da temporada 2023-2024.



Nascido na cidade americana de Lompoc, na Califórnia, Araujo optou por jogar pela seleção do México, país de seus pais, e fez parte do time que conquistou a Copa Ouro da Concacaf em julho, embora tenha tido poucos minutos em partidas decisivas.



O lateral-direito se transferiu em fevereiro do Los Angeles Galaxy, da MLS, para o Barcelona, onde se juntou ao time B até fazer sua estreia na equipe principal em junho, em um amistoso contra o Vissel Kobe japonês.



Nas últimas semanas, o técnico Xavi Hernández contou com Araujo em seu elenco nos amistosos da excursão americana, que termina nesta terça-feira com um duelo contra o Milan, em Las Vegas (Nevada).



Com o lateral americano Sergiño Dest também prestes a deixar o clube, o Barcelona estuda o mercado de transferências para fortalecer uma posição em que ninguém se consolidou desde a saída do brasileiro Daniel Alves.