Mattel procura um chefe para jogar o novo UNO no TikTok

Mattel procura 'Chief Uno Player' para divulgar nova versão do jogo (foto: CNBC/Reprodução)

A empresa de brinquedos Mattel anunciou que está procurando um "Chief Uno Player" para receber 4.444 dólares - cerca de R$ 21.300,00 - por semana durante quatro semanas - totalizando US$ 17.777,76 (R$ 84,2 mil) - para jogar a nova edição do jogo, Uno Quatro.

O candidato vencedor será convocado para ficar temporariamente na cidade de Nova York. Suas funções incluirão desafiar estranhos a jogar, ensinar as regras aos novos jogadores e criar conteúdo relacionado ao Uno para os canais de mídia social do jogo. O novo brinquedo combina o popular jogo de cartas com um jogo suspenso de ‘conect4’.

“Estamos constantemente procurando criar novas maneiras para os fãs se envolverem com o UNO”, disse Ray Adler, chefe global de jogos da companhia. “Estamos entusiasmados em oferecer uma posição ao melhor jogador de UNO para ajudar a apresentar nosso novo jogo.”

"Estamos procurando por alguém que seja tão apaixonado por lançar um +4 quanto por envolver estranhos em um jogo. Alguém que saiba como jogar um reverso e goste de ficar WILD (de uma maneira legal). Isso é você?", continuou a postagem.

Segundo a empresa, os candidatos à vaga devem ter amor pelo UNO, uma “personalidade extrovertida para falar e desafiar” outros jogadores e estarem disponíveis para passar um mês em Nova York, nos Estados Unidos, a partir do dia 13 de setembro.

As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até 10 de agosto no canal UNO no TikTok. Para participar, é preciso criar um vídeo com o anúncio da marca sobre a função.

Recentemente, após a estreia bombástica de Barbie nos cinemas, a Mattel confirmou que está produzindo vários projetos dentro de Hollywood. Dentre os anúncios feitos pela marca, estão um filme do jogo de cartas UNO, um da boneca Polly Pocket e outro dos carrinhos Hot Whells.