Inglaterra e Dinamarca vencem e avançam às oitavas da Copa feminina

A Inglaterra se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina ao golear a China por 6 a 1 nesta terça-feira (1º), ficando com a primeira posição do Grupo D, à frente da Dinamarca.



Por sua vez, a seleção dinamarquesa derrotou o Haiti por 2 a 0 e também avançou no torneio.



As inglesas vão enfrentar a Nigéria por uma vaga nas quartas na próxima segunda-feira (7), mesmo dia em que a Dinamarca encara a anfitriã Austrália.



A Inglaterra, atual campeã da Europa, dominou amplamente o duelo com a China e abriu 3 a 0 no primeiro tempo com gols de Alessia Russo (4'), Lauren Hemp (26') e Lauren James (41').



No início da segunda etapa, as chinesas diminuíram com Wang Shuang (57') cobrando pênalti. Mas novamente Lauren James (65'), Chloe Kelly (77') e Rachel Daly (84') selaram a goleada da seleção inglesa, que passa pela fase de grupos com 100% de aproveitamento.



No outro jogo da chave, a Dinamarca demorou a deslanchar, mas conseguiu bater o Haiti graças aos gols de Pernille Harder (21' de pênalti) e Sanne Troelsgaard (90'+10).



Com este resultado, as dinamarquesas passam em segundo do grupo com 6 pontos, enquanto o Haiti terminou eliminado junto com a China.