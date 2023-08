Com Neymar no banco, PSG perde para Inter de Milão (2-1) em amistoso

436

O Paris Saint-Germain foi derrotado pela Inter de Milão por 2 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira (1) em Tóquio, sofrendo gols nos últimos minutos do duelo, e segue sem vitórias na excursão de pré-temporada pela Ásia, com Neymar ainda no banco de reservas.



Após o empate em 0 a 0 com o Al-Nassr e a derrota para o Cereza Osaka do Japão por 3 a 2, o time do técnico Luis Enrique terá trabalho para melhorar na defesa.



Depois de sair na frente com gol do português Vitinha (64), o PSG sofreu a virada em dois minutos na reta final da partida, com Sebastiano Esposito (81) e Stefano Sensi (83) balançando as redes para a Inter.



O time francês também não mostrou criatividade no ataque e sentiu a ausência de Kylian Mbappé, que não viajou com a equipe para a Ásia.



O público em Tóquio, que lotou o Estádio Nacional do Japão, queria a entrada de Neymar e a 15 minutos do apito final cantou o nome do brasileiro, que não joga há quatro meses, mas Luis Enrique optou por não utilizá-lo.



Na próxima quinta-feira, o PSG vai enfrentar em Seul o Jeonbuk, time da cidade sul-coreana de Jeonju, no último antes da estreia pelo Campeonato Francês, contra o Lorient, no dia 12 de agosto.