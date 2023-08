Taxa de desemprego na zona euro permanece no mínimo histórico em junho

436

A taxa de desemprego da zona do euro permaneceu estável em junho, a 6,4% da população ativa, o mínimo histórico e mesmo percentual de abril e maio, conforme dados da Eurostat divulgados nesta terça-feira (1º).



Este é o menor nível do indicador desde que o órgão europeu de estatística começou a registrá-lo em abril de 1998 para os países que adotaram a moeda única.



A Eurostat havia anunciado, inicialmente, uma taxa de 6,5% para abril e maio, mas depois revisou seus números para baixo.



A taxa de desemprego em junho foi 0,3 ponto menor do que em junho de 2022. Para o conjunto da União Europeia, chegou a 5,9% em junho, um percentual estável em relação a abril e maio.



O desemprego caiu consideravelmente na Europa desde meados de 2021, graças à forte recuperação econômica após a covid.