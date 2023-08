436

Dezessete trabalhadores morreram nesta terça-feira (1) esmagados pela queda de um guindaste em uma rodovia em construção na região de Mumbai, oeste da Índia, anunciaram as autoridades.



O guindaste desabou durante a noite sobre grandes blocos de concreto e os destroços atingiram os operários que trabalhavam na rodovia no estado de Maharashtra, informou a Força Nacional de Resposta aos Desastres (NRDF).



Dezessete corpos foram recuperados e três pessoas foram hospitalizadas.



A rodovia que liga Mumbai à cidade Nagpur é parte de uma grande campanha de investimentos em infraestruturas viárias em uma das economias que registram maior crescimento no planeta.