Schwartzman é eliminado por McDonald no ATP de Washington; chinês Wu Yibing desmaia na quadra

436

O argentino Diego Schwartzman e o equatoriano Emilio Gómez foram eliminados nesta segunda-feira (31) na primeira rodada do torneio ATP em Washington, em que o chinês Wu Yibing desmaiou e foi socorrido fora do campo após desistir do jogo da primeira rodada contra o japonês Yosuke Watanuki.



Wu vencia o japonês por 4 a 1 no primeiro set quando cambaleou, foi se sentar e caiu sobre o encosto de uma cadeira dobrável.



O jogador chinês de 23 anos foi ajudado a se levantar e colocado à sombra de um guarda-sol. Logo depois, ele foi ajudado a deixar a quadra.



Os organizadores do torneio disseram em um comunicado que Wu desistiu por estar doente.



Esse foi o segundo problema de saúde de Wu em um mês. Em sua estreia em Wimbledon, ele precisou receber atendimento médico durante a partida contra o americano Frances Tiafoe.



'El Peque' Schwartzman, por sua vez, foi eliminado na estreia contra o americano Mackenzie McDonald, que o venceu com um duplo 6-3 em uma hora e 18 minutos de jogo.



McDonald vai jogar na segunda rodada contra o búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeça de chave.



Já o equatoriano Gómez foi eliminado pelo chinês Shang Juncheng também por 6-3 e 6-3.



No feminino, a ucraniana Marta Kostyuk superou a canadense e vencedora do US Open em 2019 Bianca Andreescu, parciais de 2-6, 6-3, 7-6



--- Resultados desta segunda-feira do torneio de Washington:



- Simples masculino



- Primeira rodada



Michael Mmoh (EUA) x Bradley Klahn (EUA) 6-3, 6-3



Liam Broady (GBR) x Corentin Moutet (FRA) 7-6 6-4



Emil Ruusuvuori (FIN) x Constant Lestienne (FRA) 6-4, 6-4



Yosuke Watanuki (JPN) x Wu Yibing (CHN) 1-4 e abandono



Alexander Shevchenko (RUS) x Maxime Cressy (EUA) 6-3, 7-6



Grégoire Barrère (FRA) x Shintaro Mochizuki (JPN) 6-4, 6-7 6-3



Shang Juncheng (CHN) x Emilio Gómez (EQU) 6-3, 6-3



Aslan Karatsev (RUS) x Kiranpal Pannu (NZL) 7-6 6-1



Mackenzie McDonald (EUA) x Diego Schwartzman (ARG) 6-3, 6-3



- Simples feminino



- Primeira rodada



Elina Svitolina (UCR) x Victoria Azarenka (BLR) 7-6 6-4



Belinda Bencic x Anastasia Potapova (RUS) 6-5 e abandono



Lauren Davis (EUA) x Sloane Stephens (EUA) 7-6 3-6, 6-1



Liudmila Samsonova x Danielle Collins (EUA) 6-1, 6-3



Marta Kostyuk (UCR) x Bianca Andreescu (CAN) 2-6, 6-3, 7-6