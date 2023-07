Petrolífera dos Emirados 'acelera' plano de neutralidade de carbono

436

O gigante petrolífero dos Emirados Árabes Unidos, que sediará a cúpula climática COP28 este ano, anunciou nesta segunda-feira (31) que vai "acelerar" seu objetivo de reduzir as emissões para alcançar a neutralidade de carbono até 2045.



A empresa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) informou em comunicado que está "acelerando seu plano de descarbonização para atingir a meta de zero emissões até 2045, em comparação com sua meta anterior de 2050".



A petrolífera "aumentará seus investimentos e intensificará os esforços na descarbonização".



Grupos ambientalistas argumentam que as promessas de emissões zero das gigantes energéticas do mundo são enganosas, pois as empresas têm, na verdade, planos de aumentar suas vendas de petróleo e gás, como é o caso da ADNOC.



O objetivo de redução das emissões se aplica às operações de produção, refino e processamento, não às emissões muito maiores causadas quando o combustível é queimado para impulsionar carros, aviões e fábricas.



O gigante petrolífero destacou que reduziu suas emissões de gases de efeito estufa em cinco milhões de toneladas em 2022, através do uso de energia solar e nuclear em suas operações em terra.



Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais exportadores de petróleo no mundo, sediarão a cúpula climática COP28 em novembro e dezembro.