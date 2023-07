Homem morre baleado em briga de torcida na Argentina

436

Um homem morreu nesta segunda-feira (31), após ser baleado no rosto durante uma briga entre torcidas ocorrida no domingo nas proximidades do estádio do Lanús, na periferia sul de Buenos Aires, informou a polícia.



A vítima foi baleada durante um tiroteio entre grupos rivais da torcida do Lanús, ocorrido em um parque próximo ao estádio La Fortaleza, onde os torcedores costumam se reunir antes das partidas.



O homem foi levado ainda com vida para o hospital, mas morreu horas depois, após passar por uma cirurgia.



O episódio ocorreu horas antes da partida entre Lanús e Barracas Central pela última rodada do Campeonato Argentino, com vitória de 2 a 0 dos donos da casa. Pelo menos seis pessoas foram presas, e várias batidas foram realizadas.



Os confrontos entre grupos rivais de torcedores são frequentes na Argentina por disputas de controle de território.



Segundo estatísticas da ONG Salvemos al Fútbol, os confrontos dentro e fora dos estádios já causaram mais de 300 mortes na Argentina desde que o futebol se profissionalizou no país, na década de 1930. Dois terços dos óbitos foram registrados a partir dos anos 1990.