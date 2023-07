Cargueiro em chamas na Holanda rebocado para posição temporária

436

O cargueiro em chamas na costa da Holanda, com milhares de veículos a bordo, foi rebocado para uma nova posição temporária, anunciou nesta segunda-feira o governo local, que tenta evitar um desastre ambiental.



"Dois rebocadores iniciaram a viagem de 65 km ontem à tarde e chegaram à posição temporária às 11H30 (6H30 de Brasília)", informou o Instituto Nacional para a Gestão da Água (Rijkswaterstaat) em um comunicado.



"O reboque do navio aconteceu sem qualquer problema", afirmou o instituto. Uma corrente favorável permitiu navegar mais rápido do que o esperado durante a segunda parte do trajeto.



O cargueiro, que tinha Singapura como destino final, está 16 km ao norte das ilhas Schiermonnikoog e Ameland. A embarcação deve ser ancorada na região, antes de passar por uma inspeção.



De acordo com a emissora pública de rádio NOS, o local foi escolhido por ficar mais afastado do tráfego marítimo que a posição anterior do navio, 18 km ao norte da ilha Terschelling.



Um navio com capacidade para limpar vazamentos de petróleo no mar permanece próximo, de acordo com as autoridades, que esperam rebocar o cargueiro até um porto.



A operação dependerá "da situação a bordo do cargueiro, das condições meteorológicas previstas e da disponibilidade de um porto com boas instalações".



O cargueiro, de bandeira panamenha, transporta 3.783 automóveis novos, incluindo 498 veículos elétricos, segundo a empresa de transporte K Line, que fretou a embarcação.



A causa do incêndio, iniciado na terça-feira da semana passada, ainda não foi determinada.