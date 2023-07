Militares do Níger anunciam golpe de Estado na TV

436

O porta-voz do Exército do Níger, o coronel Amadou Adramane, anunciou golpe na televisão nacional (foto: ORTN/via Reuters)

Militares do Níger fizeram um pronunciamento na rede nacional de TV do país africano nesta quarta-feira (26/7) para anunciar um golpe de Estado.

Eles disseram que dissolveram a Constituição, suspenderam todas as instituições e fecharam as fronteiras do país da África Ocidental.



Também foi anunciado um toque de recolher das 22h às 05h, no horário local.

O presidente do Níger, Mohamed Bazoum, está detido por tropas da guarda presidencial desde o início desta quarta.



Bazoum é um importante aliado do Ocidente na luta contra grupos militantes islâmicos na África Ocidental.



Em uma ligação para o presidente deposto do Níger, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, transmitiu o "apoio inabalável" de Washington.



O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse que também conversou com Bazoum e ofereceu todo o apoio da ONU a ele.



No anúncio da TV na quarta-feira, o coronel Amadou Abdramane, com outros nove soldados uniformizados atrás dele, disse: "Nós, as forças de defesa e segurança... decidimos pôr fim ao regime que você conhece."



"Isto ocorre depois da contínua deterioração da situação de segurança e da má governança econômica e social."



Com a suspensão das instituições, o coronel afirmou que os chefes dos ministérios cuidarão do dia-a-dia do país.



"Pede-se a todos os parceiros externos que não interfiram", prosseguiu.

"Fronteiras terrestres e aéreas estão fechadas até que a situação se estabilize", decretou Abdramane.