Ex-agente de inteligência dá indícios de que EUA escondem nave alienígena

Em um primeiro momento, três pessoas serão ouvidas: David Grusch, ex-oficial de inteligência dos EUA para a Força Aérea, que já fez declarações a favor da ocultação, por parte do governo, de naves "alienígenas"; David Fravor, ex-comandante da Marinha dos EUA; e Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha.

Notório "delator" da ocultação de naves por parte do governo, David Grusch voltou a garantir que ouviu relatos de vários oficiais militares e ex-funcionários da inteligência de que membros do governo "operavam em sigilo" sobre os UAPs.





Além disso, pontuou que foi informado, durante o período em que esteve nas forças armadas norte-americanas, de que existem "programas de engenharia reversa e recuperação de acidentes envolvendo UAP há várias décadas".





Quando questionado pela Congresso sobre o governo estar em posse de UAPs, Grusch respondeu enfaticamente que sim. "Absolutamente", justificando as evidências com base nas entrevistas que fez com os ex-agentes.





A audiência

O primeiro a falar foi Ryan Graves que destacou que encontrar UAPs no espaço aéreo dos EUA não é um evento raro, mas que não tem muitos relatos.





Segundo o oficial, partes do governo estão "sabendo mais sobre os UAPs do que deixam transparecer" e ele sugeriu que pilotos tenham mais proteção como um incentivo para que eles se posicionem sobre o assunto.





David Fravor também deu indícios de que o governo tem naves "alienígenas" e deu detalhes de um encontro dele com uma das naves.





Em depoimento, Fravor contou que, enquanto era comandante da Marinha dos EUA, ele e a equipe detectaram uma "água branca" no radar, apesar de estarem em condições favoráveis como céu limpo e águas calmas. O objeto encontrado por eles foi descrito como "pequeno tic-tac branco" e que "se movia abruptamente sobre a água".





Enquanto tentavam rastreá-lo, precisaram acelerar a embarcação, mas o objeto sumiu rapidamente. O "encontro" foi captado em um vídeo de 90 segundos, mas o incidente não foi investigado, segundo informou o ex-comandante.

A audiência tem como principal objeto os questionamentos dos relatórios sobre os chamados UAPs (fenômenos aéreos não identificados, em tradução livre) e os pedidos de congressistas para que haja transparência acerca do que foi encontrado.