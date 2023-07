Tribunal dos EUA adia sentença do mexicano García Luna até março de 2024

436

A sentença contra o ex-secretário de Segurança Pública do México, Genaro García Luna, condenado em fevereiro por um júri por tráfico de drogas e falsidade ideológica, foi adiada para 1º de março de 2024, anunciou nesta segunda-feira (24) o tribunal federal do Brooklyn, que julgou seu caso.



Inicialmente marcada para 27 de junho, a sentença havia sido adiada para 27 de setembro, antes de pedir nova prorrogação, depois que o advogado de defesa, César Castro, pediu ao juiz mais tempo para analisar novas provas a favor de seu cliente.



O juiz de primeira instância do caso, Brian Cogan, anunciou em uma breve mensagem que o "Tribunal considera que o réu demonstrou justa causa para o pedido de prorrogação".



Em seus escritos ao juiz para solicitar um adiamento, ao qual a Promotoria sempre se opôs, o advogado de defesa alega que desde o veredicto do júri - em 21 de fevereiro -, ele recebeu "informações relevantes" de várias pessoas, incluindo ex-policiais mexicanos e americanos, que poderiam dar origem a um pedido de novo julgamento.



Preso em dezembro de 2019 no Texas, García Luna, de 55 anos, é o ex-funcionário mexicano de mais alto escalão a ocupar um cargo na Justiça dos Estados Unidos. Foi declarado culpado em fevereiro por quatro acusações de tráfico de drogas, entre elas a de proteger o cartel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán em troca de subornos milionários, e de falsidade ideológica ao apresentar documentos para solicitar a cidadania americana.