Desabamento de prédio em Camarões deixa ao menos 33 mortos

O desabamento de um prédio residencial em Douala, capital econômica dos Camarões, na madrugada de domingo (23), deixou ao menos 33 mortos e 21 feridos, segundo um novo balanço provisório divulgado nesta segunda-feira (24) pelos bombeiros e autoridades locais.



No domingo, por volta da 01h30 (21h30 de sábado, no horário de Brasília), um prédio residencial de quatro andares, localizado no norte da cidade, desabou sobre outro prédio residencial de um andar.



O incidente deixou 33 mortos e 21 feridos, cinco deles em situação de "emergência absoluta", segundo um bombeiro, que pediu anonimato, e o governador de Litoral, uma das seis regiões do país.



As operações de busca e resgate incluíram a remoção de escombros com uma pá mecânica, continuam nesta segunda-feira na esperança de encontrar sobreviventes, disse um morador à AFP.



"A situação está sob controle e os bombeiros trabalham para garantir que ninguém permaneça sob os escombros", disse Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, governador de Litoral, que visitou o local.



Prosper Tchinda, que mora no bairro perto do prédio desabado, disse à AFP por telefone que viu um sobrevivente sair dos escombros e que "um bebê foi encontrado são e salvo".



O prédio "tinha rachaduras na parede e parecia que poderia desabar a qualquer momento", disse à AFP Nathalie, outra moradora, que se dirigiu ao local imediatamente após ouvir um "grande barulho".



"Estou muito preocupado. Há muitos prédios que não cumprem as normas. São construídos de qualquer forma, com nenhum controle. Temos a impressão de que os serviços competentes da Prefeitura não fazem o seu trabalho", lamentou Tchinda.



Em 2016, o colapso de um prédio residencial causou a morte de cinco pessoas em Douala, e as autoridades levantaram a questão do respeito às normas de construção. Em junho do mesmo ano, as autoridades identificaram cerca de 500 prédios em risco na cidade.