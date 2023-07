Doze mortos em desabamento de prédio residencial em Camarões

436

Pelo menos 12 pessoas morreram e 21 ficaram feridas no desabamento de um prédio residencial em Douala, capital econômica de Camarões, anunciaram um bombeiro e um vereador da cidade.



O edifício desabou na madrugada de domingo (23), por volta de 01h da manhã (21h de sábado, no horário de Brasília), em cima de outra construção residencial de um andar, disse à AFP um bombeiro sob anonimato, e Charles Elie Zang Zang, vereador de Douala.



Entre os feridos, cinco estão em estado grave, de acordo com as fontes.



Equipes de resgate seguem buscando por sobreviventes sob os escombros.



Em 2016, cinco pessoas morreram em Douala após um prédio residencial desabar. As autoridades então anunciaram uma irregularidade na construção.



Em junho do mesmo ano, um censo mostrou que foram contabilizados 500 prédios irregulares na região.