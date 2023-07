Nova manifestação no Peru pede renúncia de Boluarte

436

Centenas de manifestantes de grupos de esquerda voltaram a exigir na noite de sábado (22), em Lima, a renúncia da presidente Dina Boluarte e a realização de eleições antecipadas em uma marcha durante a qual houve confrontos com a polícia.



O protesto é o segundo registrado até agora nesta semana na capital peruana. As mobilizações foram retomadas na quarta-feira (19).



A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que ocupavam a praça central de San Martín, em meio a confrontos com as forças de ordem.



Pelo menos três civis foram detidos, segundo a Defensoria do Povo e organizações de direitos humanos.



A marcha foi menor do que a de quarta-feira, quando mais de 4.000 manifestantes tomaram as ruas da capital peruana.



Desta vez, opositores de centro e centro-direita não participaram.



Os organizadores pretendem continuar as marchas na próxima semana, para coincidir com o feriado nacional do Peru em 28 de julho.



Ao contrário do protesto de quarta-feira, que envolveu 64 províncias do país, o equivalente a 32% do território peruano, duas delas (1% do território) participaram neste sábado, informou a Defensoria do Povo.



As manifestações foram retomadas cinco meses após os primeiros protestos contra Boluarte, que deixaram 50 mortos entre dezembro de 2022 e fevereiro.



Um dos lemas das mobilizações é exigir justiça pelas 50 mortes associadas à repressão policial e militar, após a destituição do presidente esquerdista Pedro Castillo em 7 de dezembro por seu autogolpe fracassado.



Castillo está cumprindo 36 meses de prisão preventiva aguardando julgamento.



O Congresso, controlado pela direita, rejeitou no início do ano dois projetos de Boluarte para antecipar as eleições para 2024.