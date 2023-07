Festival de cinema iraniano é proibido por utilizar foto de mulher sem véu

436

As autoridades iranianas proibiram um festival de cinema que havia publicado em seu cartaz de divulgação a foto de uma atriz sem véu, acessório obrigatório para mulheres na República Islâmica, informou um veículo oficial.



"O ministro da Cultura emitiu pessoalmente uma ordem para encerrar a 13ª edição do Festival de Curtas-metragens de Isfa, após o evento ter utilizado em seu cartaz de divulgação a imagem de uma mulher sem véu", informou na noite de sábado (22) a agência de notícias oficial iraniana Irna.



Fundado em 2008 pela Associação Iraniana de Curtas-metragens (ISFA, na sigla em inglês), o evento ocorre sempre em Teerã.



Para apresentar a edição prevista para setembro, a organização havia utilizado a foto da atriz iraniana Susan Taslimi no filme "A Morte de Yazdguerd", lançado em 1982.



De acordo com uma lei em vigência desde 1983, quatro anos após a Revolução Islâmica, mulheres nascidas no Irã e estrangeiras, independentemente de sua religião, devem usar um véu e vestidos largos em público.