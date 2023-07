Petróleo WTI fecha em seu máximo em três meses

436

O preço do petróleo de referência nos Estados Unidos terminou esta sexta-feira (21) em seu nível de fechamento mais alto em três meses, com um mercado cada vez mais convencido de que Arábia Saudita e Rússia manterão seus cortes de produção.



O barril West Texas Intermediate (WTI) para setembro subiu 1,87%, aos 77,07 dólares, o valor de fechamento mais alto desde o fim de abril.



Já o preço do Brent, o barril de referência na Europa, para entrega em setembro, subiu 1,79%, para 81,07 dólares em Londres.



"O mercado está focado nos cortes de produção da Opep+", a Opep e seus aliados, opinou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



Em junho, a Arábia Saudita anunciou uma redução de um milhão de barris por dia de sua produção em julho, antes de assinalar que faria o mesmo em agosto; enquanto a Rússia prometeu diminuir em 500.000 barris diários suas exportações no mês que vem.



"Podemos esperar uma redução maior da oferta em agosto, com uma nova diminuição das exportações russas", anteciparam em nota os analistas do Commerzbank.



As incertezas sobre a demanda mundial, principalmente pela evolução da economia chinesa, seguem limitando o aumento de preços.



