Apoio à democracia cai na América Latina e respaldo ao autoritarismo cresce, aponta pesquisa

A democracia na América Latina perdeu apoio na última década, ao mesmo tempo em que cresce o respaldo ao autoritarismo, especialmente entre os mais jovens, revelou a última pesquisa do Latinobarómetro divulgada em Santiago nesta sexta-feira (21).



"A democracia, longe de se consolidar, entrou em uma recessão" na América Latina, advertiu a socióloga Marta Lagos, diretora da corporação Latinobarómetro, ao apresentar os resultados da pesquisa realizada com 19.205 pessoas em 17 países da região.



O estudo mostra que apenas 48% dos latino-americanos apoia hoje a democracia como regime político, marcando uma diminuição de 15 pontos percentuais dos 63% de 2010.



Já o apoio ao autoritarismo subiu. A pesquisa aponta que 17% dos latino-americanos apoia a expressão "um governo autoritário pode ser melhor", frente aos 15% de 13 anos atrás.



"A América Latina é uma região vulnerável que está aberta ao populismo e a regimes antidemocráticos, com um claro retrocesso das democracias", alerta o documento.



A pesquisa foi feita entre 20 de fevereiro e 18 de abril e tem uma margem de erro de 3%.



- Déficit de democratas -



De acordo com o Latinobarómetro, atualmente, o país com maior apoio à democracia é o Uruguai, com 69%, seguido da Argentina, com 62%, Chile, 58%, e Venezuela, com 57%.



"A Argentina está em uma ótima situação, muito melhor do que aparenta na opinião política e na crise econômica. De acordo com esses dados, nenhum populista poderia ser eleito na Argentina", disse Marta Lagos.



O país terá eleições gerais em 22 de outubro.



Já o México, a Republica Dominicana, a Guatemala e o Paraguai são as nações que mais se inclinam ao autoritarismo junto com o Peru e a Costa Rica



Nesse sentido, 20% dos jovens entre 16 e 25 anos expressaram sua adesão a um regime autoritário contra 13% das pessoas com mais de 61 anos, de acordo com o Latinobarómetro.



A pesquisa mostra que 43% de pessoas entre 16 e 25 anos apoia a democracia, enquanto entre os maiores de 61 o apoio chega a 55%, em uma diferença de 12 pontos percentuais.



"Os regimes políticos não estão produzindo democratas na região", aponta o relatório.



Apesar das sucessivas crises econômicas na América Latina terem influenciado nessa diminuição, o fator mais importante é "a deficiência da democracia em produzir bens políticos que a população pede", como a igualdade perante a lei, a dignidade e a justa distribuição da riqueza, aponta o estudo.



A corrupção e os "personalismos" dos mandatários também influenciam na queda de apoio.



Atualmente, na região, há 21 ex-presidentes condenados por casos de corrupção e 20 não terminaram o mandato desde 1978, acrescentou o Latinobarómetro.