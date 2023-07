EUA quer aumentar comércio com economias emergentes, afirma Yellen

436

Os Estados Unidos querem incluir economias emergentes como o Vietnã em seus intercâmbios comerciais privilegiados, declarou nesta sexta-feira (21) a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, em visita ao país do Sudeste Asiático.



O "friend-shoring" não é reservado a aliados de longa data, declarou Yellen durante um discurso em Hanói, aludindo à filosofia de Washington de dar prioridade aos intercâmbios entre países vizinhos ou aliados.



A economia mundial tem sido abalada nos últimos anos por rupturas nas redes de abastecimento e as grandes potências ocidentais buscam diversificar seus parceiros para se tornarem menos dependentes da China e da Rússia, vistos como potenciais adversários.



"Estamos empreendendo esforços em matéria de rede de abastecimento e permitam-me ser bem clara: o 'friend-shoring' não está reservado a um clube exclusivo de países", disse a funcionária americana.



"É aberto. Inclui economias avançadas, mercados emergentes e países em desenvolvimento", acrescentou.



No país comunista, Yellen se reuniu com autoridades políticas e econômicas.



Os Estados Unidos e o Vietnã, onde muitos gigantes industriais estão presentes, têm relações comerciais cada vez mais próximas e veem com receio a crescente influência da China na região.



Washington multiplicou seus gestos para se aproximar do Vietnã, para onde a vice-presidente Kamala Harris e o secretário de Estado Antony Blinken viajaram nos últimos dois anos.