Putin inaugura megaprojeto de gás natural Arctic LNG 2

O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou, nesta quinta-feira (20), em Murmansk, a primeira rede do Arctic LNG 2, um gigantesco projeto de gás natural liquefeito (GNL) no Ártico.



"O pedido de reboque para o transporte da primeira cadeia de tratamento da fábrica de GNL está pronto. Peço a autorização para começar as operações de transporte por mar", indicou um operador durante a cerimônia de inauguração, transmitida pela televisão.



"Permissão concedida", respondeu Putin acionando uma alavanca, ao lado do diretor da gigante do gás Novatek, Leonid Mikhelson.



Este projeto, avaliado em 21 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 100 bilhões na cotação atual), está localizado na península de Gydan, a aproximadamente 30km de uma outra usina de GNL, na península de Yamal, em funcionamento desde 2017.



Segundo o previsto, o projeto alcançará uma capacidade de produção de 19,8 milhões de toneladas de GNL por ano, graças a três linhas de produção, a partir do rico campo de gás de Utrenneye, perto da usina.



A Novatek possui 60% do Arctic LNG 2. Os grupos chineses CNPC E CNOOC e o japonês Arctic LNG também participam do projeto.



A francesa TotalEnergies anunciou em 2022, em consequência da ofensiva russa na Ucrânia, que interrompeu seu financiamento do projeto.



O Arctic LNG 2 é um dos principais projetos da Rússia para explorar a "rota marítima do norte" entre a Ásia e a Europa, praticável graças à mudança climática e ao degelo do Ártico.