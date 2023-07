Combatentes do grupo Wagner treinarão com as forças especiais de Belarus

436

Os combatentes do grupo paramilitar russo Wagner, obrigados a seguir para Belarus após o motim frustrados na Rússia no fim de junho, treinarão com as forças especiais deste país aliado de Moscou, anunciou o governo de Minsk.



"Ao longo da semana, unidades das forças especiais (bielorrussas) e representantes da empresa (Wagner) treinarão nas missões de combate no campo de Bretsky", perto da fronteira com a Polônia, anunciou o ministério da Defesa de Belarus no Telegram.



Na semana passada, Minsk informou que os combatentes do grupo Wagner estavam treinando os recrutas bielorrussos em um campo ao sudeste da capital.



Os combatentes do grupo Wagner tiveram um papel importante na ofensiva russa na Ucrânia, em particular na batalha por Bakhmut, uma cidade devastada e que teve a captura reivindicada em maio por Moscou.



Os milicianos ocuparam durante várias horas no dia 24 de junho um quartel-general do exército em Rostov Don, no sul da Rússia, e avançaram centenas de quilômetros rumo a Moscou.



O motim terminou algumas horas mais tarde, com um acordo que previa a viagem para o exílio em Belarus do fundador do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.



As autoridades russas ofereceram aos combatentes do grupo paramilitar a possibilidade de integrar o exército oficial, retornar à vida civil ou viajar para Belarus, um acordo alcançado com a mediação do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.