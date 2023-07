Brasil busca investidores em encontro do BID no Panamá

436

O Brasil convidou investidores a aplicar seus recursos no país ao apresentar um projeto milionário de infraestrutura, durante um encontro organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Panamá, nesta quarta-feira (19).



O plano de expansão do metrô de São Paulo foi apresentado por Rafael Benini, secretário de Parceria em Investimentos do estado, durante o encontro sobre "Parceria Público-Privada" na capital panamenha.



Essa expansão prevê a construção de 54 novas estações para atender um total de 3,9 milhões de passageiros por dia, informou Benini. O plano também inclui uma linha de alta velocidade para Campinas, a 100 km da metrópole paulista.



"Então, o TIC (Trem Intercidades) para Campinas seria o primeiro projeto de trem de alta velocidade do Brasil", afirmou Benini.



Centenas de funcionários, empresários e economistas estão presentes no encontro de três dias na capital panamenha, que será concluído nesta quinta-feira.



O BID, criado em 1959 e com sede em Washington, é a principal fonte de financiamento a longo prazo para os países da América Latina e do Caribe.