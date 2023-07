Acidente com ônibus em estrada mata 34 pessoas

436

Ônibus incendiou-se depois da batida (foto: Abidine Badi / UGC / AFP)

Leia: Tribunal condena 49 pessoas à morte por linchamento na Argélia

Pelo menos 34 pessoas morreram e 12 ficaram feridas, nesta quarta-feira (19), em uma colisão entre um ônibus e um veículo utilitário perto de Tamanrasset, no sul da Argélia, anunciou a Defesa Civil do país africano.O acidente, seguido de incêndio, ocorreu por volta das 04h00 (00h00 no horário de Brasília) quando um ônibus que seguia de Adrar para a cidade de Tamanrasset, localizada a cerca de 2.000 quilômetros da capital, Argel, colidiu com um veículo utilitário, disse a fonte.As operações de retirada e evacuação de vítimas estão em andamento, segundo a Defesa Civil argelina.Segundo a agência oficial argelina APS, o prefeito (wali) de Tamanrasset, Mohamed Boudraâ, deslocou-se ao hospital público Mesbah-Bagdad da cidade para saber sobre o estado de saúde dos 12 feridos, que sofreram queimaduras graves.O acidente ocorreu perto da cidade de Outoul, cerca de vinte quilômetros a oeste de Tamanrasset, uma região de trânsito para o transporte de mercadorias entre o sul e o norte do país.Segundo a Defesa Civil, o ônibus transportava passageiros entre estas duas cidades do Sahara argelino, Tamanrasset com 150 mil habitantes e que tem um aeroporto, e Adrar, onde vivem cerca de 2 mil pessoas.A maioria das vítimas foi queimada viva, segundo a imprensa local, que divulgou imagens do ônibus em chamas.É o acidente mais mortal nesta região desde dezembro de 2020, quando 20 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas quando um veículo capotou perto de Tamanrasset.A região de Tamanrasset, na fronteira com o Níger e o Mali, é um ponto de trânsito para migrantes ilegais subsaarianos que procuram chegar à Europa através da Argélia.