Ao menos 12 pessoas morreram, incluindo seis mulheres, e mais de 15 ficaram feridas na queda de um ônibus em um barranco em uma estrada rural remota no norte do Peru na terça-feira (18).



O balanço de vítimas foi confirmado por Carlos Oyola, prefeito da província de Fitzcarrald, na região andina de Áncash.



O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, quando um ônibus capotou e caiu em um barranco de 100 metros na rodovia do distrito de Conchucos, em Áncash.



O ônibus seguia do distrito de Yauya para a capital Lima.