Sindicato de músicos do Egito proíbe show de Travis Scott nas pirâmides

O sindicato de músicos do Egito anunciou nesta terça-feira (18) que não autorizará o show do rapper americano Travis Scott, programado para acontecer nas pirâmides de Gizé, por considerar que o artista é contrário às "tradições" locais.



Os grandes artistas internacionais costumam se apresentar ao pé das famosas pirâmides, perto de Cairo.



A resposta negativa do sindicato de músicos costuma ser rara, mas o Egito começou, nos últimos anos, uma campanha contra os gêneros musicais considerados inapropriados - o rap foi o primeiro.



A organização sindicalista, que supervisiona todas as atividades relacionadas à shows no país árabe mais populoso, disse em comunicado nesta terça-feira que o concerto de Scott iria "contra nossas tradições".



Depois de examinar o conteúdo das redes sociais e "as posições do artista, o sindicato encontrou imagens e informações documentadas sobre os estranhos rituais que ele pratica, que vão contra nossas tradições", disse o comunicado, sem especificar quais são os "rituais".