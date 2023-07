Vice-presidente de Taiwan comparecerá à posse de novo presidente do Paraguai

436

Taiwan anunciou, nesta segunda-feira (17), que o vice-presidente William Lai estará presente na posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, em agosto, e fará uma escala nos Estados Unidos.



O Paraguai é o último país da América do Sul que reconhece diplomaticamente Taiwan ao invés da China. Pequim considera a ilha com governo próprio uma província rebelde e que voltará algum dia para seu controle, mediante uso da força se necessário.



As viagens recentes aos Estados Unidos da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, e de seu vice-presidente William Lai enfureceram Pequim, que se opõe a qualquer ação que possa dar algum tipo de legitimidade internacional a Taiwan.



Lai vai liderar a delegação que viajará a Assunção para a posse de Santiago Peña, em 15 de agosto, "para mostrar a importância que Taiwan dá às relações diplomáticas com o Paraguai", disse o vice-ministro de Relações Exteriores da ilha, Alexander Yui.



Peña concluiu uma visita a Taiwan neste fim de semana, na qual prometeu, durante uma reunião com Tsai, ficar "ao lado" do governo da ilha nos cinco anos de seu mandato.



O vice-ministro de Relações Exteriores taiwanês descartou a possibilidade de a China realizar exercícios militares em resposta à visita de dirigentes taiwaneses aos Estados Unidos.



"Os vice-presidentes taiwaneses transitaram pelos Estados Unidos em dez ocasiões anteriores [...] não há razão para nenhum assédio desnecessário", disse Alexander Yui.



Por sua vez, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, advertiu a China nesta segunda para que não faça nenhuma ação aproveitando-se da escala prevista de Lai nos Estados Unidos.



"Não há nenhuma razão para que a RPC [República Popular da China] utilize este trânsito como pretexto para uma ação provocadora", disse Blinken.



Em abril, o Exército chinês realizou três dias de exercícios militares perto de Taiwan depois que Tsai se reuniu com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia, durante uma escala em uma viagem de volta na qual visitou dois aliados da América Central.