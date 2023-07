FBI usa o videogame Nintendo Switch em resgate de garota sequestrada

Uma garota de 15 anos foi encontrada por meio do videogame Nintendo Switch após desaparecer de sua casa no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 3 de agosto de 2022. Dias depois, um amigo dela recebeu uma notificação de que ela havia ficado online e encaminhou a informação para autoridades.

As buscas foram agilizadas pela notificação do garoto e pela cooperação da Nintendo

Segundo a corte do país, Ethan Roberts, de 28 anos, havia conversado com a menina online e a convenceu a entrar em seu carro. Eles viajaram 2000 milhas, ou 3218 km para um apartamento no Tolleson, Arizona, também nos EUA. Lá, a garota foi forçada a participar em pornografia infantil. Antes da viagem, a menor pediu para levar seu videogame, que ela conectou na internet para ver vídeos e jogar.