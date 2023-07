Filhas de Jane Birkin recordam sua 'batalha contra a doença'

436

As filhas da cantora franco-britânica Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon, recordaram nesta segunda-feira (17), a "feroz batalha contra a doença" da atriz, encontrada sem vida no domingo (16), em um comunicado à AFP.



"Jane Birkin partiu após 16 anos de uma feroz batalha contra a doença. Depois de seu AVC em setembro de 2021, sua família e a maravilhosa equipe médica estiveram ao seu lado dia e noite", declararam.



"Ela voltou a andar por alguns dias, estava motivada a remarcar sua apresentação no Olympia (mítica casa de shows parisiense) e decidiu recuperar sua independência. Esta primeira noite sozinha foi a última. Ela decidiu", acrescentaram, no texto fornecido por Olivier Gluzman, representante da artista.



A cantora de 76 anos foi encontrada sem vida no domingo (16), em sua residência em Paris.