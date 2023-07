Feijóo, o conservador pragmático que pode governar a Espanha

436

Alberto Núñez Feijóo, líder nas pesquisas das eleições legislativas de 23 de julho na Espanha, é um político de direita pragmático com moderação e previsibilidade estimadas.



Nascido na Galícia, noroeste do país, é respeitado dentro do Partido Popular (PP, conservador).



Em abril de 2022, foi eleito por uma ampla maioria como líder dos conservadores em uma convenção em Sevilla, e assumiu a tarefa de unificar um partido que após uma das piores crises internas de sua história.



Feijoó -simplesmente, como é conhecido na Espanha- "ostenta (...) o quanto é previsível, ou seja, se vende ao eleitorado como um político confiável", diz Fran Balado, jornalista galego autor da biografia do líder do PP.



Sua moderação "consegue seduzir os eleitores" de esquerda, disse à AFP.



Até chegar ao Senado em Madri no ano passado, Feijóo governou a Galícia, onde conquistou quatro maiorias absolutas no Parlamento regional desde 2009, fato incomum em uma Espanha politicamente fragmentada.



Nesta região, ele conseguiu conter o partido de extrema direita Vox, que nunca conquistou um assento no Parlamento galego, enquanto a nível nacional é a terceira força no Congresso.



Embora o PP lidere as pesquisas de 23 de julho, elas indicam que provavelmente precisará do apoio do Vox para obter a maioria absoluta necessária para formar um governo, o que complica as perspectivas para Feijóo.



- "Ambiguidade" diante da extrema direita -



Há meses, Feijóo promete "revogar o sanchismo", em referência ao governo do socialista Pedro Sánchez. Seria uma tática para evitar falar sobre sua possível coalizão com a extrema direita, na opinião de Pablo Simón, cientista político da Universidade Carlos III de Madri.



"Sabemos que ele rejeita o atual presidente do governo, mas não sabemos muito sobre o tipo de governo que ele quer", disse o analista, lembrando que Feijóo sempre reserva um pouco de "ambiguidade".



Nascido em 10 de setembro de 1961 em Os Peares, Feijóo cresceu em uma família com um pai pedreiro e uma mãe que trabalhava em uma mercearia.



Estudioso, cursou Direito na Universidade de Santiago de Compostela, com o objetivo de ser juiz, mas quando seu pai perdeu o emprego, tornou-se funcionário público em 1985.



Deu os primeiros passos na política em 1991 na Galícia, na Secretaria da Agricultura, ao lado de um futuro ministro da Saúde que o levou a Madri em 1996.



Na capital, assumiu a direção do Instituto Nacional de Saúde, depois dos Correios, antes de retornar à Galícia em 2003 como diretor regional de Obras Públicas. Três anos depois, assumiu a presidência do PP regional.



- "Perfeccionismo" e "ordem" -



Agora, o político que sempre disse que a sua ambição era governar a Galícia, pretende tornar-se "o primeiro presidente do governo nascido na Espanha rural", segundo um anúncio de campanha.



Sua falta de experiência em política internacional é frequentemente criticada, assim como seu desconhecimento de inglês, o que o levou a ser motivo de piadas, ao pronunciar "Brus Sprinter" ao se referir ao astro do rock americano Bruce Springsteen.



Muito discreto sobre a sua vida privada, concedeu recentemente uma entrevista ao suplemento feminino do jornal El Mundo na qual declarou ser muito feliz por ter sido pai aos 55 anos, "aos 45 minutos do segundo tempo".



É "o melhor presente que a vida me deu", disse este torcedor do clube de futebol galego Deportivo La Coruña.



Feijóo descreve a si mesmo como um adepto do "perfeccionismo" e da "ordem", mau cozinheiro apesar do seu amor pela cozinha galega e muito próximo da mãe.



Às vezes, ele pode ser visto nas ruas de Madri com sua esposa Eva Cárdenas, ex-diretora da Zara Home - a rede de lojas de artigo para casa da multinacional Inditex -, seu filho Alberto e sua cachorra Cata.