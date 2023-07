'Estavam muito felizes em viajar juntos': o trágico acidente de helicóptero em que morreram 5 pessoas da mesma família no Everest

436

A família Sifuentes González era do norte do México (foto: Arquivo pessoal )

Os membros da família Sifuentes González tiveram poucas oportunidades de viajar juntos. Os filhos viviam ocupados com estudos ou trabalho.

Por isso foram tão especiais os dias de férias na Índia para o casal Ismael Sifuentes Rincón e Luz María González Olacio com os filhos Fernando, María José e Abril Sifuentes González.

Mas tragicamente, os membros da família que era do norte do México morreram na terça-feira (11/7) quando o helicóptero em que eles estavam caiu na região do Monte Everest, no Nepal.

A aeronave deveria seguir até a capital nepalesa, Katmandu, mas perdeu contato com a torre de controle dez minutos após o início da viagem.

O piloto nepalês Chet Bahadur Gurung também morreu. O governo do Nepal anunciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

Os dias antes da viagem eram de muita felicidade para a família mexicana, contou Samuel Sifuentes, um parente das vítimas.

“Eles estavam muito felizes em fazer a viagem porque os cinco iriam juntos. Antes, viajavam dois ou três, porque Abril era médica e era impossível os cinco saírem juntos. E por isso estavam muito contentes”, disse Samuel ao jornal Vanguardia de Coahuila.

"A notícia caiu como uma bomba", lamentaram os familiares. "Ficamos sabendo pela imprensa, algo muito triste."

O Instituto Nacional de Câncer do México expressou suas condolências pela morte de Abril Sifuentes, que era médica residente da instituição.

O embaixador do México na Índia, Federico Salas, informou que os Sifuentes González estiveram na Índia e no domingo viajaram para o Nepal onde contrataram um serviço de transporte “que se faz regularmente às montanhas do Himalaia, especificamente ao Monte Everest”.

A empresa contratada, Everest Experience and Assistance, se encarregou do passeio em um helicóptero operado pela Manang Air, que havia realizado o sobrevoo do Everest. Na viagem de volta, a aeronave caiu na região de Khumbu.

A Manang Air lamentou a morte do piloto: “Você pode não estar mais aqui, mas ainda está em nossos corações. Descanse em paz, capitão Chet Bahadur Gurung."

Pais e filhos estavam felizes por viagem, contam os familiares deles (foto: Arquivo pessoal )

“Eles só queriam ver o Everest”

Tanto Ismael Sifuentes Rincón quanto Luz González Olacio eram conhecidos em San Pedro, cidade do estado de Coahuila, no norte do México. Os filhos nasceram em Monterrey, cidade mexicana em que a família morou nas últimas décadas.

Ismael Sifuentes era um empresário conhecido em San Pedro por ser descendente de um dos fundadores do município, Epitacio Sifuentes. Todos os anos eles realizavam reuniões familiares na região.

"Eles vieram (a San Pedro) há cerca de um ano, apresentaram seus três filhos, sua esposa", disse Samuel Sifuentes.

Nas redes sociais, Luz María González e sua filha Abril compartilhavam regularmente fotos de suas viagens a diferentes partes do planeta. A médica publicou uma foto em frente ao Taj Mahal, na Índia, em 4 de julho.

A viagem ao Nepal seria rápida: “Eles vieram só para ver o Everest. Eles não poderiam ir a nenhum outro lugar, nem mesmo a Katmandu", disse Mukti Pandey, chefe da empresa de turismo.

Chet Bahadur Gurung era o piloto nepalês que comandava o helicóptero que caiu na região de Khumbu (foto: MANANG AIR)

“Eles queriam conhecer a região de Khumbu e a cultura de lá. Só tiveram um dia para fazer isso porque não tinham muito tempo”, acrescentou.

Lhakpa Sherpa, um morador local que ajudou nas buscas e no resgate, disse que encontrou uma cena "muito assustadora" no local do acidente.

"Ouvimos o som do helicóptero. Não conseguimos vê-lo por causa das nuvens. Então ele se chocou contra uma árvore a cerca de um quilômetro de nossa casa", disse um morador da área ao serviço nepalês da BBC.

O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, expressou suas condolências no Twitter. O governo nepalês anunciou uma investigação e cooperação com o México para a repatriação dos corpos da família.