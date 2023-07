Incêndio na ilha espanhola de La Palma destrói mais de 2.000 hectares

436

Após um período de certa tranquilidade nos incêndios florestais na Espanha, um foco começou neste sábado (15) em La Palma, nas Ilhas Canárias, e já queimou mais de 2.000 hectares e obrigou a evacuar parte de uma localidade de mais de 2.500 habitantes.



Este novo incêndio acontece na ilha que sofreu com a erupção de um vulcão de setembro a dezembro de 2021, também do lado oeste da ilha, mas um pouco mais ao norte.



"O fogo começou no município de Puntagorda esta madrugada e a superfície afetada já supera os 2.000 hectares", informou o governo regional das Ilhas Canárias em um comunicado.



O fogo "já afeta o município de Tijarafe, onde o núcleo populacional foi evacuado", acrescentou o governo regional sobre esta localidade de mais de 2.500 pessoas, "sem que haja registro de danos pessoais".



O prefeito de Tijarafe, Marcos Lorenzo, detalhou à televisão pública TVE que "nem todo o povoado" foi evacuado e que "é muito difícil" saber a quantidade exata de pessoas realocadas.



Cerca de 300 efetivos por terra e um total de 10 meios aéreos participam dos trabalhos de extinção dos focos, e o governo das Canárias solicitou ao Poder Executivo central "dois hidroaviões" que estão vindo do continente.



O abrigo para os evacuados foi instalado na localidade de Tazacorte, informou a Cruz Vermelha.



Segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), em 2022, a Espanha registrou cerca de 500 incêndios que devoraram mais de 300.000 hectares, em um ano especialmente ruim.



Quase 66.000 hectares foram queimados na Espanha em 2023, segundo o EFFIS.



Uma situação preocupante em um país afetado pela mudança climática, que se reflete nos últimos anos em mais ondas de calor e menos chuvas.



A primavera meteorológica deste ano foi a mais quente já registrada e a segunda mais seca, segundo a agência espanhola de meteorologia.