Adolescente com 'rabo' de 60 centímetros é adorado como deus

O caso movimenta a vizinhança de Suresh (foto: Reprodução) Um adolescente de 14 anos tem chamado atenção na Índia por ter um "rabo" de 60cm de comprimento. O menino, chamado Suresh, tem uma mecha de cabelo preto crescendo na parte inferior das costas desde criança, estendendo-se para fora como uma cauda. O menino é comprado e adorado como Suresh a Shri Hanuman, um deus do Hindu que tem uma longa cauda de macaco.

A família não tem uma resposta concreta para a condição genética do garoto. Alguns médicos sugeriram que a cauda do garoto seja resultado de alguma condição genética rara, outros afirmam que ela pode ter ocorrido devido à falta de nutrientes durante a gravidez da mãe do jovem, que é de família humilde.

De acordo com reportagem do Daily Star, o pai do jovem tentou cortar a "cauda" quando Suresh tinha 5 anos. No entanto, isso fez com o que o menino adoecesse.

O caso movimenta a vizinhança de Suresh, alguns moradores de Barwani (Madhya Pradesh, Índia) reverenciam o jovem como um Deus, e outros zombam dele e o classificam como "aberração".