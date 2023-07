Polícia sueca autoriza manifestação que vai queimar Bíblia e Torá

436

Jovem paquistanês se manifesta contrário à queima do Alcorão realizado por cristão iraquiano em frente a uma mesquita em Estocolmo (foto: Arif ALI / AFP) Um protesto em frente à Embaixada de Israel em Estocolmo, capital da Suécia, foi autorizado pela polícia local nesta sexta-feira (14/7). Os manifestantes planejam, neste sábado (15/7), queimar uma Biblía e uma Torá, os livros religiosos do cristianismo e judaísmo.





A manifestação é protegida pela Constituição sueca que, nos anos 1970, baniu as leis de blasfêmia. A reunião pública é autorizada desde que não traga riscos à segurança pública.









A ação é uma resposta a queima de um Alcorão feito por um cristão iraquano do lado de fora de uma mesquita no mês passado. O homem foi para frente de uma mesquita em Estocolmo, durante um feriado religioso para os muçulmanos, queimar o livro sagrado. A ação gerou uma série de manifestações e críticas de países islâmicos.

Autoridades israelenses afirmaram que a queima da Torá é um sinal de antissemitismo e pediu para que o governo sueco impedisse a manifestação.





“Como presidente do Estado de Israel, condenei a queima do Alcorão, sagrado para os muçulmanos em todo o mundo, e agora estou com o coração partido porque o mesmo destino aguarda uma Bíblia judaica, o livro eterno do povo judeu”, afirmou o presidente israelense, Isaac Herzog.