Petróleo recua ao fim de semana positiva

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (14), ao fim de uma semana de lucros e recuperação impulsionados pelas boas notícias sobre a inflação.



O barril do Brent para entrega em setembro caiu 1,83%, encerrando em US$ 79,87, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto baixou 1,91%, para US$ 75,42.



"Temos direito a realizar lucros, porque os preços subiram vários dólares nas últimas duas semanas", comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, para quem a consolidação também se deve às preocupações com a brecha entre as últimas previsões de demanda feitas pela Agência Internacional de Energia (AIE) e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).