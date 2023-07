Suspeito de assassinatos em série ocorridos desde 2010 é preso em Nova York

436

Um suspeito foi preso em conexão com uma série de assassinatos de várias mulheres, ocorridos há mais de uma década, cujos corpos foram encontrados embrulhados em tecido de estopa em uma praia de Long Island, em Nova York.



As autoridades policiais não identificaram de imediato o homem detido, mas a imprensa de Nova York assinalou nesta sexta-feira (14) que se tratava de um arquiteto da cidade.



O comissário de polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison, declarou aos jornalistas que o suspeito tinha sido preso na região de Manhattan na noite de quinta-feira.



Segundo o jornal The New York Times, o homem vivia em Massapequa Park, uma localidade próxima a Gilgo Beach, onde os primeiros corpos foram encontrados em 2010, e a polícia isolou sua casa nesta sexta.



Desde 2010, pelo menos 11 corpos foram encontrados ao longo de um trecho isolado da praia em frente ao mar em Long Island.



Fontes policiais declararam ao jornal que o suspeito foi preso em conexão com pelo menos alguns desses assassinatos.



Os primeiros corpos, encontrados em 2010, eram de quatro garotas de programa na casa dos 20 anos que anunciavam seus serviços na Craigslist.



Já naquela época acreditava-se que eram vítimas de um assassino em série.



O corpo de uma quinta mulher que trabalhava como acompanhante foi encontrado em 2011.



Desde então, foram descobertos outros seis corpos na área, mas, para as autoridades, nem todos os casos estariam relacionados.



O comissário Harrison afirmou que o suspeito será indiciado ainda nesta sexta-feira.



THE NEW YORK TIMES COMPANY