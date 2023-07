Ucrânia admite que sua contraofensiva 'não avança tão rápido'

436

A Ucrânia admitiu, nesta sexta-feira (14), que sua contraofensiva para recuperar territórios conquistados pela Rússia no sul e no leste do país avança lentamente em meio a complicadas batalhas.



A contraofensiva "atualmente não avança tão rápido", declarou à imprensa o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak, admitindo a dificuldade dos combates.



"Se tivermos que dizer que algo anda mal, diremos isso. Não tentaremos suavizar", prosseguiu.



Yermak negou a existência de pressão dos aliados ocidentais da ex-república soviética, que enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022.



"Não há nenhuma pressão. Apenas nos perguntam: 'Como podemos ajudá-los mais?'", assegurou.



Considerado o principal assessor do presidente Volodimir Zelensky, Yermak reiterou que a Ucrânia descarta abrir qualquer negociação de paz, enquanto houver tropas russas em seu território.



"Pensar nessas negociações só é possível depois que as tropas russas abandonarem nosso território", afirmou.



"Todo o mundo compreende que não vamos falar com os russos" antes disso, acrescentou.