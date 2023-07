436

A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (14) que derrubou 16 de 17 drones explosivos lançados pela Rússia durante a quarta noite consecutiva de ataques aéreos.



A Rússia "atacou a Ucrânia com 17 drones de combate de fabricação iraniana Shahed a partir do sudeste", anunciou a Força Aérea em um comunicado divulgado no Telegram. A nota afirma que 16 dispositivos foram destruídos.