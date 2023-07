436

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), que representa 160.000 artistas do cinema e da televisão, anunciou, nesta quinta-feira (13), que entrará em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.



"A greve começará à meia-noite de hoje [4h00 de sexta-feira em Brasília], e todos nós, membros do sindicato, líderes e pessoal de trabalho, estaremos nos piquetes amanhã pela manhã", anunciou o negociador da associação, Duncan Crabtree-Ireland, em entrevista coletiva nesta quinta em Los Angeles.