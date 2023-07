Kevin Spacey nega comportamento 'agressivo' durante julgamento em Londres

436

O ator americano Kevin Spacey negou, nesta quinta-feira (13), ter exercido comportamento "agressivo", em sua primeira declaração ao tribunal durante o julgamento em Londres por várias acusações de agressão sexual.



O ator de 63 anos comparece à Justiça inglesa desde o final de junho, para responder a 12 acusações de agressões sexuais a quatro homens entre 2001 e 2013, o que ele nega.



Os quatro demandantes testemunharam no tribunal de Londres. Todos relataram que sofreram agressões sexuais e tiveram dificuldades em denunciar o comportamento de uma estrela tão influente quanto Spacey.



O ator, vencedor de dois Oscars, de ator por "Beleza americana" (1999) e ator coadjuvante por "Os Suspeitos" (1995), referiu-se às acusações de um homem que relatou que o artista agarrou seus órgãos genitais com força enquanto dirigia e que isso quase levou-o a sair da pista.



Spacey reconheceu que tocou o denunciante, mas negou um comportamento "violento", ou "agressivo".



"Foi suave (...) e, na minha opinião, romântico", respondeu Spacey.



O ator afirmou que houve um flerte entre os dois e se descreveu como muito "paquerador".



"Nós nos divertimos juntos", disse, especificando que não houve relações sexuais com o denunciante, uma vez que ele "foi claro e não quis ir além".



O julgamento contra Kevin Spacey deve durar um mês.