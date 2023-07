Ucrânia anuncia destruição de 20 drones e dois mísseis russos

436

A Força Aérea da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (13) que derrubou 20 drones de ataque e dois mísseis de cruzeiro durante a terceira noite consecutiva de ataques russos contra Kiev e outras regiões do país.



"Nós tivemos uma operação de defesa aérea de sucesso", afirmou o porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ignat.



"Vinte drones Shahed foram destruídos: todos foram derrubados. E também destruímos dois mísseis de cruzeiro Kalibr", acrescentou.



Os 20 drones Shahed de fabricação iraniana foram derrubados principalmente na região de Kiev, informou a Força Aérea ucraniana em um comunicado publicado no Telegram.



Os drones "entraram na capital a partir de várias direções", segundo a administração militar de Kiev, que citou pelo menos 12 aparelhos destruídos no espaço aéreo da cidade.



Destroços de drones caíram em pelo menos cinco distritos de Kiev. Duas pessoas foram atingidas por estilhaços e hospitalizadas, segundo fontes militares.



Os serviços de emergência responderam a várias ligações sobre explosões na capital, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.



Os bombeiros encontraram o corpo de um homem no distrito de Podilsky, mas as causas da morte ainda não foram determinadas, indicou o prefeito.



Também foram registrados incêndios em um prédio residencial de Shevchenkivsky e em um edifício de Podilsky.



A Força Aérea ucraniana também recebeu o relato sobre o lançamento de um míssil balístico Iskander-M a partir da Crimeia, a península anexada por Moscou, mas a informação ainda está sendo confirmada.