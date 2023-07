ONU e Honduras avançam na criação de mecanismo contra a corrupção

436

Uma equipe de especialistas da ONU avançou nesta quarta-feira (12) com a presidente de Honduras, Xiomara Castro, em seu plano de criar um mecanismo para combater a corrupção e impunidade no país.



A criação da chamada Comissão Internacional contra a Corrupção e Impunidade em Honduras (CICIH) é uma promessa de campanha de Xiomara e seria semelhante à que funcionou na Guatemala, com o apoio da ONU, entre 2007 e 2019.



Segundo o funcionário da ONU para assuntos políticos Andrés Salazar, o grupo de especialistas que chegou no último domingo a Tegucigalpa irá prestar "assessoria técnica para o futuro estabelecimento de um mecanismo internacional independente, imparcial e autônomo contra a impunidade e a corrupção" no país.



"O mecanismo terá início apenas quando for acertada por escrito a existência de garantias e requisitos mínimos para o seu funcionamento", em linha com "o trabalho que os especialistas irão realizar", disse Salazar.



Também é necessário que "um órgão intergovernamental das Nações Unidas tenha concedido um mandato e o acordo bilateral a ser negociado entre a ONU e o governo entre em vigor", enfatizou o funcionário. O acordo tem que ser aprovado pelo Congresso de Honduras, formado por 128 deputados, a maioria de oposição.



Uma comissão da Organização dos Estados Americanos que vigorou entre 2016 e 2020 acusou vários deputados de corrupção.