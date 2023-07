As principais datas da vida de Milan Kundera

436

Grandes datas da vida do escritor tcheco-francês Milan Kundera, que faleceu na terça-feira (11) em Paris aos 94 anos.



- 1º de abril de 1929: nasce em Brno (atual República Tcheca).



- 1948: entra para o Partido Comunista, do qual é expulso dois anos depois. Retorna em 1956.



- 1953: publicação da primeira coleção de poesias "Clovek zahrada cirá"



- 1967: publicação do primeiro romance, "A Brincadeira".



- 1970: perde o cargo de professor após a derrota da Primavera de Praga. Seus livros foram banidos das livrarias e bibliotecas e ele foi proibido de publicar sua produção.



- 1975: exílio na França. Naturalizado em 1981, com o apoio do então presidente francês François Mitterrand.



- 1979: "O Livro do Riso e do Esquecimento" é publicado. A nacionalidade tcheca é retirada.



- 1984: "A Insustentável Leveza do Ser" vira um sucesso mundial.



- 1995: "A Lentidão" (primeiro de vários romances escritos diretamente em francês).



- 2011: publicação de sua obra (em dois volumes) na prestigiosa coleção La Pléiade.



- 2014: "A Festa da Insignificância", seu último romance, é publicado.