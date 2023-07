Nike é investigada no Canadá por suspeitas de uso de trabalho forçado de uigures

436

As empresas Nike e Dynasty Gold estão sendo alvo de investigações separadas por denúncias de exploração do trabalho forçado de uigures, uma minoria muçulmana, anunciou nesta terça-feira (11) o escritório do observador de responsabilidade corporativa no Canadá.



"As empresas Nike Canada Corp. (Nike) e Dynasty Gold Corporation (Dynasty Gold) são acusadas de terem ou terem tido cadeias de fornecimento ou atividades na República Popular da China que exploraram o trabalho forçado de uigures", diz um comunicado.



A Nike Canadá é suspeita de ter "relações de fornecimento com várias empresas chinesas" que são "identificadas como empresas que recorreram ao trabalho forçado de uigures ou se beneficiaram disso", de acordo com relatórios publicados nesta terça-feira.



Uma coalizão de 28 organizações da sociedade civil fez várias denúncias em junho de 2022 sobre as atividades no exterior dessas empresas canadenses.



A segunda investigação foi aberta contra a mineradora Dynasty Gold, que teria se "beneficiado do uso de trabalho forçado de uigures em uma mina na China em que possui participação majoritária".



As duas empresas rejeitaram as acusações.



Em fevereiro de 2021, o Parlamento do Canadá aprovou uma moção não vinculativa equiparando o tratamento dado pela China à sua minoria uigur a um "genocídio", o que provocou a ira de Pequim.



Há vários anos, as autoridades chinesas são acusadas por países ocidentais de terem detido em massa uigures e membros de outras minorias muçulmanas em campos de reeducação, após ataques violentos na região de Xinjiang.



Em abril, a justiça francesa arquivou uma investigação preliminar contra os gigantes do setor de vestuário Uniqlo e Inditex, acusados por associações de explorar o trabalho forçado de uigures. Uma nova denúncia foi apresentada em maio.



INDITEX - ZARA