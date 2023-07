Um dos quinze líderes do MS-13 é preso em El Salvador

436

As autoridades de El Salvador anunciaram nesta terça-feira (11) a prisão de um dos 15 líderes nacionais da facção Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de ser o "responsável" por ter pedido o aumento de assassinatos cometidos pela gangue.



"A décima primeira cadeira dos 15 que comandam a estrutura do MS-13 caiu diante da Justiça", afirmou o ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro.



O líder foi identificado como Manuel Herrera, conhecido como Kalifa, que possui uma "extensa" ficha criminal, acrescentou Villatoro.



Herrera foi detido na segunda-feira (10) por soldados em uma localidade no departamento central de Cabañas, informou o ministro da Defesa, René Francis Merino, acrescentando que "ele é o responsável por ordenar o aumento dos homicídios" no país, entre 2021 e março de 2022.



Desde o ano passado, o Governo de El Salvador trava uma "guerra" contra as gangues em um Estado de exceção questionado por diversas organizações de direitos humanos.



Esta medida temporária, que autoriza detenções sem ordem judicial, foi instaurada depois que o país registrou 87 homicídios em um fim de semana em março de 2022. Uma escalada da violência que o Governo atribuiu às gangues.



Desde então, mais de 70 mil pessoas foram detidas. Todas supostamente membros de facções.



Pesquisas mostram que em média, 9 em cada 10 cidadãos de El Salvador se sentem em segurança diante do Estado de exceção, em vigência há 15 meses.