Líbia anuncia primeiras condenações contra tráfico de pessoas

Um tribunal de Trípoli decretou duras penas de prisão para três pessoas condenadas por tráfico de pessoas na Líbia, penúltima etapa de muitos migrantes que buscam chegar de forma clandestina à Europa, informou nesta sexta-feira a procuradoria-geral.



Os três condenados, cujas identidades e nacionalidades não foram divulgadas, receberam penas de 20 anos para dois deles e de prisão perpétua para o terceiro, nas primeiras condenações na Líbia relacionadas ao tráfico de pessoas.



Os três se declararam culpados de tráfico de pessoas e de terem "sequestrado e torturado" migrantes clandestinos para obter dinheiro de suas famílias em troca da sua libertação, informou a mesma fonte.



A Líbia é um ponto de passagem importante para dezenas de milhares de migrantes que buscam chegar à Europa, principalmente procedentes de países da África Subsaariana. Da costa do país, partem barcos superlotados que cruzam o Mediterrâneo, geralmente com destino à Itália.



O caos na Líbia após a revolta de 2011, que derrubou o ditador Muammar Kadhafi, também tornou o país um centro de tráfico de pessoas no continente. A missão da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Líbia denunciou possíveis crimes contra a humanidade em centros de detenção de migrantes e, segundo um relatório de março, casos de escravidão sexual.