França encerra repatriação coletiva de mulheres jihadistas da Síria

A França encerrará a repatriação coletiva das companheiras de combatentes jihadistas e seus filhos detidos em campos controlados por curdos na Síria, depois de realizar sua quarta operação desse tipo em um ano na terça-feira (4).



"Todas as mães que expressaram o desejo de deixar a Síria foram repatriadas. Não haverá mais operações desse tipo", disse uma fonte diplomática à AFP nesta sexta-feira (7), especificando que a França não pode repatriá-las à força.



Na terça-feira, dez mulheres e 25 menores chegaram à França procedentes da Síria, elevando o número total de repatriações realizadas pelas autoridades francesas para 57 e 169, respectivamente, desde 2019.



"Algumas mães muito radicalizadas disseram explicitamente que queriam ficar na Síria", explicou esta fonte, sem especificar quantas seriam.



Em maio, uma fonte familiarizada com a situação disse à AFP que 80 mulheres francesas não queriam "voltar".



Embora a França feche a porta às repatriações coletivas, que começou a realizar em julho de 2022, não descarta fazê-lo individualmente no futuro.



Marie Dosé, advogada que representa as famílias de mulheres e crianças mantidas em campos no nordeste da Síria, disse na terça-feira que ainda haveria cerca de 100 crianças lá.



Milhares de europeus viajaram para Síria e Iraque para se juntar às fileiras do grupo Estado Islâmico (EI), às vezes levando suas esposas e filhos com eles.



Após a queda do autoproclamado "califado" do EI em 2019, o retorno desses familiares tornou-se uma questão delicada para os países europeus. Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha e França repatriaram alguns familiares de combatentes do EI, detidos em campos controlados por forças curdas, como os de Al Hol e Roj.