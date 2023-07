AIEA avança no acesso à central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

436

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está avançando na inspeção de várias zonas da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, após as denúncias de que minas terrestres foram instaladas no local, afirmou o diretor geral da organização.



"Acredito que estamos avançando", disse Rafael Grossi durante uma visita a Tóquio.



Os funcionários da AIEA visitaram diversos locais, como as piscinas de resfriamento, mas ainda não foram autorizados a verificar o teto da central, onde a Ucrânia suspeita que os ocupantes russos instalaram artefatos explosivos, afirmou o diretor do organismo de vigilância nuclear da ONU.



"Estou bastante convencido de que conseguiremos esta autorização", disse o diplomata argentino.



"É uma zona de combate, é uma zona de guerra ativa. Pode levar um ou dois dias para obter as autorizações", afirmou.



Sob controle do exército russo desde 4 de março de 2022, a central de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi alvo de disparos e cortes de energia elétrica em vários momentos, uma situação instável que provoca o temor de um grande acidente nuclear.