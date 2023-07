Eleições nos EUA: Taylor Swift aparece em 3° lugar nas pesquisas

436

Joe Biden, Taylor Swift e Donald Trump aparecem nas intenções de voto para presidência dos EUA em 2024 (foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ Suzanne Cordeiro/ Scott Eisen /AFP) Em 2024, os cidadãos estadunidenses escolherão o próximo presidente do país e as pesquisas já apontam os principais nomes na disputa. Além do republicano Donald Trump e do democrata Joe Biden, a surpresa é que a cantora Taylor Swift, que aparece em 3° lugar nas intenções de voto, de acordo com um levantamento do site de pesquisas Echelon Insights.





Trump, que foi o 45° presidente dos EUA entre 2017 e 2021, é o candidato que lidera o ranking com 43% das intenções de voto. Logo em seguida, o atual ocupante da Casa Branca Joe Biden aparece com 41%. Em terceiro lugar vem Taylor Swift, com 7%.

2024 National GE:



Donald Trump 43% (+2)

Joe Biden 41%

Taylor Swift (I) 7%

.

Donald Trump 44% ( 2)

Joe Biden 42%

Andy Cohen (I) 4%

.

Donald Trump 43% ( 1)

Joe Biden 42%

Cornel West (G) 4%



.@EchelonInsights, 1,020 LV, 6/26-29https://t.co/edHA34H6Hl %u2014 Political Polls (@Politics_Polls) July 4, 2023





A artista está em uma turnê pelo país desde março deste ano, a A artista está com a turnê “The Eras Tour” pelo país desde março deste ano, com 52 datas esgotadas em estádios. Em função disso, sua popularidade está em alta. Ela, inclusive, tem movimentado também a economia do país. De acordo com relatório da empresa de pesquisa QuestionPro, os shows podem movimentar US$ 4,6 bilhões (R$ 22 bilhões, na cotação atual do dólar).





Em 2018, Taylor voltou atrás em sua decisão de se manter fora de assuntos políticos e resolveu usar sua influência entre os jovens para endossar a candidatura do democrata Phil Bredesen ao Senado do Tennessee, seu estado natal. Ela era contra a republicana Marsha Blackburn, que também estava na disputa. Na época, Trump era presidente e comentou: “Digamos que eu goste da música de Taylor cerca de 25% menos agora, ok?”.

Além disso, na última eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2020, Taylor apoiou Biden contra a reeleição de Trump.