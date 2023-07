436

Uma estudante universitária russo-israelense dada como desaparecida há vários meses no Iraque está detida por uma "milícia" xiita nesse país, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (5).



"Elizabeth Tsurkov, uma cidadã russo-israelense que desapareceu há alguns meses no Iraque, está detida pela milícia xiita Kataeb Hezbollah. Elizabeth Tzurkov está viva e consideramos o Iraque responsável por sua segurança", declarou o gabinete na nota à imprensa.